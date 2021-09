KSK Klaus gegen AC Hörbranz im Derby Favorit

In der Ringerbundesliga kommt es in der Winzergemeinde zum Prestigeduell.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2019 gewann Klaus sehr deutlich mit 40:14. Doch mit so einem Kanterergebnis dürfte am Samstagabend in der Sporthalle der Mittelschule in Klaus nicht gerechnet werden. Bernd Ritter, sportlicher Leiter des KSK: „Einige Kadersportler sind noch verletzt und können somit nicht eingesetzt werden. Umso spannender wird der Ringerabend für das Publikum.“ Ritter selbst erwartet sehr spannende Kämpfe und freut sich erneut auf die Unterstützung der Fans.