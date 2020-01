Krut und Rüaba: Schwieriger Start ins neue Jahr

Willkommen im Jahr 2020! Die erste Folge Krut und Rüaba im neuen Jahr. Türkis-Grün steht und in einem Zoo in Krefeld ist ein Affenhaus abgebrannt. Alles in der neuen Folge von Krut und Rüaba.

Die neue Regierung steht!

ÖVP und die Grünen haben sich geeingt - die neue Regierung steht. Nach vielen Gesprächen haben sich Werner Kogler (Grüne) und Sebastian Kurz (ÖVP) geeinigt. Das genaue Programm der neuen Regierung wird erst am Donnerstag bekannt gegeben.

Affenhaus in Zoo ausgebrannt

Am Silvesterabend ist in einem Zoo im deutschen Krefeld der Affenzoo niedergebrannt. Der Auslöser war angeblich eine Himmelslaterne, die seit 2009 verboten sind. Alle Tiere außer zwei Schimpansen fielen den Flammen zum Opfer.