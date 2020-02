Krut und Rüaba: Fasching ist nur einmal im Jahr!

In der neusten Folge von Krut und Rüaba reden Pascal und Medi über den Fasching. Was macht Fasching aus bzw die Schattenseiten vom Fasching

Fasching im Ländle

Fasching hat das ganze Ländle in seinen Bann gezogen. Im heutigen Podcast dreht sich alles um die zweit schönste Zeit des Jahres. Medi erzählt von seinem Livestream im Feldkircher Faschingsumzug und welche drei Menschengruppen es dort alles gibt. Auch reden wir in der heutigen Podcastfolge über die Schattenseiten von Fasching, wer bzw. was dieses doch sehr witzige und schöne Fest kaputt macht.