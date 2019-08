Krumbacher Mofa-Rennen steigt Anfang September

Traditionell am letzten Ferienwochenende geht das internationale Mofa-Rennen in Krumbach über die Bühne.

Krumbach. An den zwei Renntagen am Samstag, 7. und Sonntag 8. September werden sich bei der mittlerweile 15. Auflage Mofa- und Minicrosspiloten – teilweise mit selbstgebauten Vehikeln – aus nah und fern auf dem selektiven Brauereiring messen. Der Verein „Off Roader“ sorgt wieder für einen perfekten Ablauf. Abgesehen von den spannungsgeladenen Duellen in neun Kategorien auf dem sehr gut einsehbaren Rundkurs ist die After Race-Party am Samstagabend das gesellschaftliche Highlight. Weitere Infos –Anmeldungen sind noch bis kurz vor Rennbeginn möglich – unter www.offroader.at