Krumbach zeigt wieder, was es kann

Besonderheiten und Leistungen der Krumbacher Wirtschaft am 1. Mai im Fokus.

Krumbach. Unter dem Motto „Krumbach goht um“ zeigen Wirte, Schnapsbrenner und Unternehmer am 1. Mai ihr Können. Bereits zum fünften Mal öffnen die teilnehmenden Betriebe ihre Türen und präsentieren sich den Besuchern. Die Wertschätzung der heimischen Produkte und Leistungen steht im Mittelpunkt.

Vom ersten Hahnenschrei bis in die Nacht können sich Interessierte auf eine Entdeckungsreise voller Highlights durch Krumbach machen. Start ist um 7.45 Uhr auf dem Dorfplatz. Es folgt eine Kräuterwanderung mit anschließendem Frühstücksbuffet im Hotel Rossbad. In einer weiteren Führung werden um 11 Uhr einige Bus:Stop-Projekte und die Dorfentwicklung Krumbachs vorgestellt. Ab 10 Uhr haben alle 20 Beteiligten mit ihren jeweiligen Besonderheiten geöffnet.

Die Besichtigung einer Sternwarte, Kleintierverkauf, eine Küchenparty mit Speziellem vom Moorschwein und Dexterrind, ein Steak- und Bierkulinarium, Einblicke in die Hofkäserei Engel, Radtestfahrten, ein Besuch im Kosmetikstudio sowie Pflanzen und Deko für Innen und Außen: Für jeden Geschmack und jedes Alter ist am 1. Mai etwas dabei. Außerdem erwarten die Besucher in zahlreichen Geschäften tolle Angebote und Preise.