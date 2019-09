Krumbach: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Die ÖVP liegt in Krumbach weiter auf Platz eins. Mit 51,15 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 6,51 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 20,67 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 6,72 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 30,48 Prozentpunkten groß. 10,86 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 6,26 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.

Dahinter landete mit 0,42 Prozent stabil die GILT (2019 nur in Tirol und Vorarlberg am Start). Auf den letzten Plätzen geben sich die KPÖ sowie der "Wandel" mit je 0,21 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Krumbach betrug 61,21 Prozent: Von den 486 abgegebenen Stimmen waren 479 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 794 Personen wahlberechtigt.