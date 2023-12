Krömlemart als Treffpunkt im Vorderwald

In Langenegg findet am kommenden Freitag wieder der beliebte Krömleamart statt.

Langenegg. An 30 Marktständen präsentieren regionale Anbieter am 8. Dezember ab 13.30 Uhr beim Krömlemart im Ortszentrum ein vielfältiges Sortiment. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung bei den großen und kleinen Marktbesuchern. Das stimmungsvolle Ambiente lockt jedes Jahr Aussteller, Marktliebhaber, Krömlegenießer, Familien und vor allem Kinder auf den beliebten Langenegger Krömlemart. An den Marktständen wird ein großes Angebot an Kunsthandwerk, Naturprodukten, Dekoartikeln, Kinderbekleidung, Mützen, Socken, Spielwaren, Taschen und natürlich hausgemachten Weihnachtskeksen präsentiert.