„Krömlemart“ als beliebter Treffpunkt

Am 8. Dezember findet in Langenegg wieder der Körmlemart im Dorfzentrum statt.

Langenegg. Am 8. Dezember ab 13.30 Uhr öffnet der Langenegger Krömlemart seine Pforten. An den zahlreichen Marktständen im Dorfzentrum finden Besucherinnen und Besucher bei den regionalen Anbietern Kreatives und Selbstgemachtes, Naturprodukte und allerlei Kulinarisches.

Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Musikalische Beiträge vom Schulchor Langenegg, dem Musikverein Bergesecho Langenegg, der Jungmusik „mezzoforte“ und der Worship Band sorgen für adventliche Stimmung. Und natürlich, wie es sich für den Krömlemart gehört, gibt es wieder eine große Auswahl an hausgemachten Krömle. Um das leibliche Wohl kümmern sich die Langenegger Wirte, die Dorfsennerei und verschiedene Vereine.

Auch auf die kleinen Marktbesucher warten zahlreiche Highlights: Beim Schaubacken der WIGE Langenegg hat der Nachwuchs die Möglichkeit, Weihnachtskekse zu backen. Am Stand der Schule entsteht eine weihnachtliche Bastelarbeit, das Kinderzügle bietet Gratisfahrten an, zum Aufwärmen wird ein Kinderkino im Gemeindeamt geboten und die Schafe sowie die kleinen Lämmchen freuen sich über ein paar Streicheleinheiten. Veranstaltet wird der Krömlemart von der Wirtschaftsgemeinschaft Langenegg und der Initiative Lebenswert Leben. Sollten die Witterungsverhältnisse eine Outdoor-Veranstaltung nicht zulassen, findet der Krömlemart im Dorfsaal statt. ME