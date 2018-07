Kroatische WM-Spende ist "Fake News"

Mehrer Online-Portale in Deutschland und Österreich berichteten am Donnerstag über eine vermeintliche Millionen-Spende der kroatischen Nationalmannschaft. Nur leider ist die Meldung falsch.

Zahlreiche Portale berichteten, das kroatische Nationalteam würde sämtliche Prämien in Höhe von 23,6 Millionen Euro spenden – Eine Falschmeldung, auch auf VOL.AT. Übereinstimmend hieß es in allen Berichten, das Geld solle einem Fonds zugute kommen, der bedürftigen Kindern in Kroatien einen Urlaub am Meer ermöglicht. Quelle der Meldung ist ein offener Brief des kroatischen Nationaltrainers Zlatko Dalic.