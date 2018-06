Kroatische Rotation könnte Islands Nachteil sein

Vor dem Duell Kroatien gegen Island beschäftigt Beobachter, Fans und Isländer eine Frage ganz besonders: Wird Kroatiens Trainer Zlatko Dalic am Dienstag (20.00 Uhr) seine fünf mit Gelb belasteten Spieler wie angekündigt schonen? Im Land der bereits für das Achtelfinale qualifizierten Kroaten warnen die Medien vor zu großer Rotation. Die Ungewissheit stellt auch Islands Gegneranalyse auf die Probe.

Islands Gegneranalyse muss wohl keine Extraschichten schieben. “Wir kennen alle Gefahren des kroatischen Teams”, sagte Hallgrimsson. Sein Trainerstab kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In der jüngeren Vergangenheit hat sich Island gleich viermal mit Kroatien duelliert. Die Bilanz: Ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen. “Wir sind wie ein Ehepaar”, hatte der Trainer in der Vorwoche gesagt, “wir versuchen, uns scheiden zu lassen, treffen aber immer wieder aufeinander.” Egal, wer in Rostow am Don aufläuft, Hallgrimsson erwartet einen willens- und kampfstarken Gegner. Es könnte eine Selbstbeschreibung sein.