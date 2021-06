Kroatien stemmt sich gegen Spaniens Momentum

Das Achtelfinale zwischen Vizeweltmeister Kroatien und Spanien am Montag (18.00 Uhr) ist eines von zwei Spätstartern.

Kroaten ohne Perisic

Der Blick fällt nach dem positiven Coronatest von Offensivmann Ivan Perisic allerdings getrübt aus. Der 32-jährige Meister von Inter Mailand traf sowohl gegen Tschechien (1:1) als auch gegen die Schotten und steuerte gegen Letztere zusätzlich einen Assist bei. Beim 2:1-Erfolg über Spanien in der Gruppenphase der EM 2016 traf er ebenfalls, sein Ersatz wird gefordert sein. Vor allem Ante Rebic und Josip Brekalo kommen in Frage. Für den gesperrten Routinier Dejan Lovren wird wohl Ex-Salzburger Duje Caleta-Car wie schon im ersten Spiel, dem 0:1 gegen England, in die Innenverteidigung rücken.

Perisic selbst reagierte nach Angaben von Dalic "schockiert" auf seinen positiven Corona-Test und seinen Ausfall. "Er hat sich mehrfach entschuldigt. Es ist nicht einfach für ihn. Denn er war in einer Topform und hat in der Vorrunde zwei Tore geschossen", sagte Dalic. "Im letzten Moment haben wir einen unserer besten Spieler für dieses Spiel verloren. Das war ein Schock für uns alle."

In der Nations League trafen beide Teams 2018 wenige Monate nach der furiosen WM der Kroaten aufeinander. In Spanien gingen die Gäste mit 0:6 unter, das Heimspiel wurde mit 3:2 gewonnen. Doch jetzt treffe man auf eine ganz andere Mannschaft, betonte Dalic. "Spanien hat mit dem 5:0 gegen die Slowakei seine Qualität gezeigt. Es ist ein junges Team voller Energie."

Er hofft, dass nach den schwierigen Spielen in Großbritannien nun mehr kroatische Anhänger vor Ort sind. "Es ist gut für uns, dass in Kopenhagen unsere Fans dabei sein können, denn wir wollen unsere Reise bei der EM fortsetzen", sagte der 54-Jährige. Kurios: Der einzige Spieler der Partie von Real Madrid spielt bei Kroatien, Regisseur Luka Modric.

Aufbruchstimmung nach Tor-Gala

Bei einem gemeinsamen Essen in einem Restaurant auf der Plaza de la Independencia in Madrid schworen sich die Spanier um ihren 18 Jahre alten EM-Shootingstar Pedri auf die kommende Partie ein. "Und zum Nachtisch Kroatien", titelte daraufhin die Sportzeitung "Marca". Wenig Appetit dürften die Spanier dabei auf ein Elfmeterschießen haben, auch wenn sie es auf Wunsch der Spieler am Ende jedes Trainings im Camp in Las Rozas de Madrid fleißig üben. Zu schlecht ist aber die Bilanz mit mittlerweile fünf vergebenen Strafstößen in Serie aus dem Spiel heraus. Selbst Keeper Simon bot sich jüngst schon öffentlich als Schütze an.