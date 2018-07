Kroaten in Vorarlberg feiern dramatischen WM-Sieg gegen Dänemark

Das WM-Achtelfinale zwischen Kroatien und Dänemark ging in die Nachspielzeit und gipfelte im Elfmeterschießen. Auch in Vorarlberg fieberten zahlreiche Fans mit und feierten anschließend ausgelassen den Aufstieg ins Viertelfinale.

1:1 nach 120 Minuten

Gegen die Dänen hatte Kroatien in Nischni Nowgorod Schwerstarbeit verrichten müssen. Kroatiens Topstar Luka Modric (Real Madrid) hatte in der Verlängerung die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Kasper Schmeichel (116.). Nach 120 Minuten hatte es nach Treffern von Mathias Jörgensen (1.) und Mario Mandzukic (4.) 1:1 gestanden. Der kroatische Nationaltorhüter Subasic hatte mit drei parierten Elfmetern, einen mehr als Schmeichel, einen großen Anteil am Einzug ins Viertelfinale. Dort trifft das Team am Samstag (20 Uhr) in Sotschi auf Gastgeber Russland.