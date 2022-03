Kritzinger und Schmid verlassen den Meister Hard

In der neuen Saison stehen dem Handball-Champion zwei Spieler nicht mehr zur Verfügung.

Manuel Schmid spielte bereits in jungen Jahren für den ALPLA HC Hard und durchlief die Jugendmannschaften im Verein bis er in der Saison 2013/14 im Alter von 19 Jahren erstmals für die Roten Teufel der ersten Mannschaft auf der Platte stand und seinen Einstand gleich mit einem Meistertitel feierte. Zwei Jahre lang trug Manuel Schmid das Logo des ALPLA HC Hard auf der Brust, bevor er an den Liga-Konkurrenten Sparkasse Schwaz Handball Tirol verliehen wurde. Nach drei Jahren bei Handball Tirol wechselte Schmid nach Beendigung seines Master-Studiums im Bereich Strategisches Management und Recht schließlich wieder zu seiner Ausbildungsstätte zurück und stand seit 2018/19 mit der Rückennummer 8 wieder fix im Kader der Roten Teufel. In der laufenden Saison erzielte der Rückraum-Mitte Spieler bislang sechs Treffer.