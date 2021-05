Kritik vom Grünen Forum wegen der Ortskernentwicklung

Gemeinderat Alexander Schwaszta und Parteiobmann Christoph Metzler sind vor der Gemeindevertretungssitzung mit dem Projekt nicht einverstanden.

RANKWEIL. Am kommenden Dienstag soll im Rahmen der öffentlichen Gemeindevertretungssitzung im Vinomnasaal der Beschluss zum Baustart für die Ortskernentwicklung Rankweil beschlossen werden. In den letzten Jahren wurde seitens der Rankweiler Parteien, auch vom Grünen Forum Rankweil viel Arbeit geleistet. Jetzt ist der Plan von der Rankweiler Ortskernentwicklung in der Endphase und es liegt ein Entwurf vor. Allerdings hat das Grüne Forum Rankweil vier Punkte neu ins Leben gerufen, welche bis dato keine entsprechende Berücksichtigung gefunden hat. Im wesentlichen geht es dabei um die Begegnungszone Ringstraße, um ein autofreies Zentrum rund um den Marktplatz, die Einbeziehung vom Bahnhof Nord und eine Energieplanung mit dem Startschuss des Bauprojekt. Die Rankweiler Volkspartei hat 22 Stimmen und das Grüne Forum lediglich acht Stimmen und könnte ohne Einbeziehung der vier geforderten Punkte vom Grünen Forum den Akt Rankweiler Ortskernentwicklung beschließen. „Wir sind der guten Hoffnung, dass unsere vier Punkte die Zustimmung der parteistärksten Partei in diesem Projekt erhält. Im Endbericht sollen diese Punkte enthalten sein. Der Baustart könnte bald erfolgen, es gibt mehrere zeitnahe Projekt die hier schon bald umgesetzt werden können, sagt Rankweil Gemeinderat Alejandro Schwaszta. Vor allem soll rund um den Marktplatz eine autofreie Zone herrschen. VN-TK