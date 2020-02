Kritik an Trump-Einmischung bei Prozess gegen Ex-Berater

Mit seiner Einmischung in den Strafprozess gegen seinen früheren Berater Roger Stone hat sich US-Präsident Donald Trump erneut den Vorwurf des Amtsmissbrauchs eingehandelt. Nachdem Trump die von der Staatsanwaltschaft geforderte Haftstrafe gegen Stone kritisierte, kam es zu einer darauffolgenden direkten Intervention des Justizministeriums.

Die vier federführenden Staatsanwälte in dem Fall erklärten am Dienstagabend (Ortszeit) ihren Rückzug aus dem Verfahren. Die oppositionellen Demokraten sprachen von einem Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz durch die Regierung Trump.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag sieben bis neun Jahre Haft für Stone gefordert, der im November im Zusammenhang mit Trumps Russland-Affäre unter anderem der Falschaussage und Zeugenbeeinflussung schuldig gesprochen worden war. Trump übte kurz darauf harte Kritik an dieser Strafforderung. "Das ist eine furchtbare und sehr unfaire Situation", schrieb der Präsident auf Twitter - und fügte hinzu, dass er einen solchen "Justizirrtum" nicht zulassen könne. Der Richterin Amy Berman Jackson warf Trump zudem "Befangenheit" vor.

Trump dementierte, direkt beim Justizministerium wegen Stone interveniert zu haben: Er habe mit dem Ministerium nicht über den Fall gesprochen, sagte der Präsident am Dienstag. Zugleich bekräftigte er aber, dass er den ersten Strafantrag für "lächerlich" halte.

Die Demokraten sehen in Trumps Vorgehen im Fall Stone einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Gewaltenteilung zwischen Regierung und Justiz. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, erklärte, sollte Trump tatsächlich eingegriffen haben, um die Strafforderung rückgängig zu machen, wäre dies ein "eklatanter Machtmissbrauch". Es würde die "unmissverständliche" Botschaft aussenden, dass der Präsident jene schütze, die den Kongress belügen, um sein "Fehlverhalten" zu vertuschen - "und dass sein Justizminister ihn in diesem Bemühen unterstützt", fügte Schiff an.