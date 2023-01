Kristoffersen gewinnt "Frühjahrsskilauf" in Garmisch

Henrik Kristoffersen jubelte beim Slalom in Garmisch über seinen ersten Saisonsieg vor Manuel Feller und Clement Noel.

Wie bei den Damen stand auch bei den Herren heute ein Slalom am Programm. Nachdem Henrik Kristoffersen letztes Jahr gleich beide Garmisch-Slaloms für sich entschied, ging er auch heute als Favorit in das Rennen. Der Norweger bestätigte seine gute Form im ersten Durchgang und lag 0,71 Sek. vor Linus Straßer an der Spitze. Dahinter folgten Clement Noel und Manuel Feller. Auch Fabio Gstrein kam mit Startnummer 22 als Neunter in die Top 10. Zudem qualifizierten sich Schwarz, Pertl und Matt für den 2. Durchgang. Johannes Strolz kam erneut nicht ins Ziel.