Krise in Langenegg hält an

Sechs Niederlagen kassierte Aufsteiger Langenegg schon auf fremden Platz.

Zudem steckt der Wälderklub nach den katastrophalen vier Ergebnissen (Anif 10:0, Kufstein 6:0, Hohenems 3:0) und dem Nachzügler Pinzgau/Saalfelden (1:4) zuletzt mit einem Torverhältnis von 1:23 in einer echten Krise. Die große Krise bei den Vorderwäldern wurde in Saalfelden verlängert. Die Torsperre fiel nach exakt 347 Minuten, aber der zehnte Saisontreffer war auch in Salzburg zuwenig um Zählbares mitzunehmen. Schon nach sechs Minuten kam die Nussbaumer-Truppe auf die Verliererstraße. Mit Innenverteidiger Gilnei Silva de Mesquita (Sperre) und Flügelflitzer Andreas Röser (muskuläre Probleme) fehlten den Vorderwäldern aber zwei wichtige Leistungsträger.