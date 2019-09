Krise in der SPÖ nach schlechtestem Ergebnis in der Geschichte

Die Sozialdemokraten sind neben der FPÖ der große Verlierer der NR-Wahl 2019.

Die historische Wahlschlappe der SPÖ bei der Nationalratswahl hat am Sonntag wenig überraschend nicht zu ausgelassener Partystimmung im Festzelt vor der Parteizentrale geführt. Eine für 20.30 Uhr angekündigte Rede von Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda wurde kurzerhand abgesagt.

Im SPÖ geführten Burgenland haben die Sozialdemokraten bei der Nationalratswahl den Nummer 1-Status an die ÖVP verloren: Die Volkspartei, 2017 mit 32,8 Prozent noch knapp hinter der SPÖ, erreichte diesmal 38,5 Prozent und überholte damit die Sozialdemokraten, die auf 29,7 Prozent (-3,3 Prozentpunkte) kamen.

In Wien hat die SPÖ zwar den ersten Platz verteidigt - aber mit beträchtlichen Verlusten. Laut dem vorläufigen Endergebnis (ohne Wahlkarten, Anm.) kommen die Roten auf 28,9 Prozent, ein Minus von fast 6 Prozentpunkten in der roten Hochburg.

Staudinger: Ergebnis nicht auf Rendi-Wagner schieben

Vorarlbergs SPÖ-Landesparteichef Martin Staudinger wollte die Verantwortung für das schwache Abschneiden der SPÖ nicht primär bei Parteichefin Pamela Rendi-Wagner suchen. Nach so einem Wahlkampf könne man das Ergebnis nicht einfach auf eine Person schieben, stellte er gegenüber der APA fest. An einer Personaldiskussion hinsichtlich Rendi-Wagner wollte sich Staudinger nicht beteiligen.

An eine Regierungskoalition mit der ÖVP glaubt Staudinger nicht. Die ÖVP werde zunächst mit anderen Parteien über ein Regierungsbündnis reden, zeigte sich Staudinger überzeugt. Von daher sei eine SPÖ-Regierungsbeteiligung wohl "kein Thema".

"Die nächsten zwei Wochen werde ich mich auf den Wahlkampf für die Landtagswahl in Vorarlberg konzentrieren", so Staudinger. Für den 13. Oktober sei er optimistisch: "Auf der Straße haben mir viele gesagt, dass sie zwar die Bundes-SPÖ nicht wählen, ihnen aber mein Kurs des Miteinander gefällt".

Tirols SPÖ-Chef fordert "Kurskorrektur"

Der Chef der Tiroler Sozialdemokraten, Georg Dornauer, hat eine "Kurskorrektur" als erste Reaktion auf die Hochrechnung zur Nationalratswahl gefordert. Offenbar habe die SPÖ im Wahlkampf nicht überzeugen können, daher müsse die Partei "ohne Scheuklappen und Tabus" das Ergebnis besprechen, sagte er im APA-Gespräch. Trotz der Stimmeneinbußen will Dornauer, dass die SPÖ künftig mitregiert.

"In der SPÖ muss sich was ändern", sagte Dornauer. Trotz guter Arbeit im Nationalrat, habe man kein besseres Ergebnis erzielen können. Auch junge Wähler zu gewinnen und der FPÖ "nach dieser skandalträchtigen Zeit" Wähler abzuwerben sei nicht gelungen. "Die SPÖ hat die Wahl verloren", meinte er.

Eine Regierungsbeteiligung war für den Tiroler SPÖ-Chef aber nicht vom Tisch: "Ich strebe in Tirol in Richtung Regierung und natürlich auch im Bund", sagte Dornauer. Für eine türkis-rote Koalition wollte er sich - im Gegensatz zum Wahlkampf - nicht mehr klar aussprechen. "Das muss man neu bewerten", meinte er. Es sei "immer wichtig, auf Augenhöhe" Gespräche zu führen. Er wolle jedenfalls nicht "gemeinsam mit der FPÖ auf der Oppositionsbank sitzen".

Eine Debatte um die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will Dornauer nicht führen: "Das ist das einzige, das sich Kurz jetzt wünscht".

Personelle Konsequenzen aktuell kein Thema

Der einhellige Tenor der Parteifunktionäre lautete, das Ergebnis am Montag einmal in aller Ruhe analysieren zu wollen. Bei den Sitzungen von Parteivorstand und -präsidium am Nachmittag gehe es jedoch weder um personelle Konsequenzen noch um eine eventuelle Koalitionsbeteiligung, teilte Drozda spätabends mit. Man wolle sich einfach die Zeit nehmen, notwendige Informationen zu sammeln und alles zu analysieren, sagte er.