Krippengedanke rückt in den Mittelpunkt

Buch. Seit 20 Jahren gibt es den Krippenverein. 30 Werke werden am 14./ 15. Dezember präsentiert.

Kürzlich im Werkraum beim Gemeindezentrum: Akribisch arbeiten über ein Dutzend Personen an ihren Krippen. Unterstützt werden die Kursteilnehmer von gleich mehreren Krippenbaumeistern. Grundlegende und prägende Elemente werden bei den alpenländischen und orientalischen Ausführungen begutachtet und perfektioniert. Der Feinschliff gebührt auch den Laternenkrippen, die sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit erfreuen. Seit 20 Jahren engagiert sich ein organisierter Zusammenschluss von Ehrenamtlichen um die Verbreitung des Krippengedankens in der Kleingemeinde. Ein wesentliches Einstellungsmerkmal hat heute noch Relevanz: Jedes Werk trägt den individuellen Charakter des Besitzers. „Jährlich bildet die große Ausstellung den gemeinschaftlichen Höhepunkt“, weiß Obmann Andreas Eberle.