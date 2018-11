„Krippenbauen ist wie eine Sucht“

An den nächsten Wochenenden finden überall Krippenausstellungen statt.

Mit dem Beginn der Adventszeit am kommenden Wochenende finden auch die Krippenausstellungen wieder statt. Beginn macht am kommenden Wochenende die Brazer Krippenbauer, die ihre Krippen in der Klostertalhalle präsentieren. Neben heimatlichen, orientalischen und einer Schneekrippe können auch die Laternenkrippen und eine „Kofferkrippe“, die im Frühjahrskurs entstanden sind, bestaunt werden. Der Frühjahrskurs wurde von 16 Teilnehmern besucht. Von August bis November arbeiteten zwölf Krippenbauer unter der Aufsicht der ausgebildeten „Krippeler“ des Brazer Krippenvereines. Diese Krippen wurden teilweise mit Hintergrund gestaltet. Alle Krippenvereine des Landes hatten den Auftrag für das Vorarlberg Museum in Bregenz eine Krippe zu bauen. Die Krippe aus Braz entstand in den vergangenen zwei Jahren. Das Gemeinschaftsprojekt vom Vorstand des Krippenverein Braz hat eine Maße von 80x100x80 Zentimeter und stellt die Herbergsuche in einer heimatlichen Kastenkrippe mit Schnee dar.

Vom Kastenaufbau über die Planung, die Botanik und den Aufbau arbeiteten Harald Zipper, Manuela Tschernitz, Werner Ruthofer, Angelika Vonbank, Renate Widerin, Brigitte Saler und Haimo List unzählige Stunden und steckten viel Herzblut in dieses Projekt. Rudolf Rößl und Harald Zipper zeigen sich für die Figuren und die Schafe verantwortlich. Eine Besonderheit stellt die Hirten in Klostertaler Tracht dar. Der Hintergrund wurde von Angelika Vonbank gestaltet. In diesem Zusammenhang ist eine Krippendokumentation mit Brazer Beteiligung entstanden. Die Sendung wird am 22. Dezember, 11.25 Uhr im Programm 3Sat und am 23. Dezember, 16.30 Uhr im Programm ORF2 ausgestrahlt. Die Krippenausstellung ist am Samstag, 1. Dezember von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember von zehn bis 17 Uhr in der Klostertalhalle Innerbraz geöffnet. Die feierliche Krippensegnung findet am Samstag nach der Abendmesse um ca. 20 Uhr statt.