Krippenausstellung im Pfarrsaal Bürs

Groß ist die Vorfreude auf die sehenswerte Krippenausstellung 2023 der Bürser Krippenfreunde im Pfarrsaal Bürs

Unter der Leitung von Obfrau Vroni Salzgeber haben sich die passionierten Krippenbauer seit Anfang September Ihrem Hobby gewidmet. Mit viel Geschick, Hingabe und Liebe zum Detail haben sie fleißig orientalische und ländliche Krippen, Laternen und Schneekrippen gebastelt, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Besucher der Krippenausstellung am Samstag, dem 2. Dezember von 13 Uhr bis 18.30 Uhr und am Sonntag, dem 3. Dezember von 10 Uhr bis 17 Uhr wird ein stilvolles Ambiente erwarten. Für das leibliche Wohl werden die Krippenfreunde an beiden Tagen sorgen.