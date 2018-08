Kriminalität in Vorarlberg: Weniger Anzeigen und mehr geklärte Fälle

Die vorläufig erhobenen Anzeigen im 1. Halbjahr 2018 zeigen in Vorarlberg einen deutlichen Rückgang der Anzeigen bei gleichzeitig steigender Aufklärungsquote.

“Diese Zahlen verdeutlichen, dass unser eingeschlagener Weg der richtige ist. Wir werden unsere Pläne auch weiterhin konsequent umsetzen und gegen die Entwicklungen in den Bereichen Terrorismus, Schlepperei und Internetkriminalität vorgehen”, so Innenminister Herbert Kickl.

In Vorarlberg sind die Gewaltdelikte in den Monaten Jänner bis Juni 2018 um 8 Prozent gesunken. Selbiges gilt für die Wirtschaftskriminalität, die im ersten Halbjahr um 13,4 Prozent rückgängig war, und für die Internetkriminalität, 6,3 Prozent weniger Anzeigen.

Mehr ausländische Straftäter

Bis Ende Juni 2018 konnte die Polizei in Vorarlberg insgesamt 7.057 Tatverdächtige ausforschen und anzeigen, darunter 2.992 fremde Tatverdächtige. Der Anteil an fremden Tatverdächtigen ist im 1. Hj 2018 um 1,6 Prozent auf 42,4 Prozent gestiegen, wobei sich der Anteil an Asylwerbern kaum verändert hat (von 5,5 auf 5,4 Prozent, gemessen an Tatverdächtigen insgesamt). Zu den drei häufigsten Herkunftsländern der fremden Tatverdächtigen zählten bis Ende Juni 2018 Deutschland (725 Tatverdächtige), Türkei (453 Tatverdächtige) und Rumänien (231 Tatverdächtige).