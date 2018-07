.

Das globale „Tschutten“ ist vorbei. Die Gladiatores hocken wieder in ihren Clubkäfigen, die Funktionares im FIFA-Palast. Schneckerls Schlusswort: „Wir bedanken sich bei allen Zusehern“. Mir sich auch. Alles bleibt gleicher. Der Volk frönt wieder den Regionalligen. Erdogan sperrt weiter ein, Assat feiert den Sieg und hängt sich erneut auf Syriens Ruinen dank Input Putin. Trumps Trumpf: Das Zittern der Nato. Das wöchentliche Flüchtlingsschiff kreuzt. 50 nimmt Deutschland, Frankreich auch, Malta auch. Seehofer schickt 69 zum Geburtstag raus. Die CSU zahlt Merkel ein neues Sakko. Kurz fährt Österreich nett in der EU herum. Die Achse der Willigen streicht das Wort Flüchtlinge. Dornbirn streicht Hatlerdorf. Fusseneggers fahren heuer nicht ans Mittelmeer, weil auf dem Meeresgrund Tote verwesen. Carmen wird von Don Jose ertränkt. Spiel auf dem See. „Warst heuer au auf der Eröffnung?“ Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s der Wirtschaft gut. Ländlä feiert Milliardenexport. Plastik ist bös, Alpla gut. Dornbirn streicht Oberdorf & führt es in der neuen Halle als Marktstand weiter. Knackiges Neues überall. Heidigatte!