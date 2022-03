Kriegssymbol: Russische Teams sorgen für Eklat

Zwei russische Sportteams sorgen mit einer Pro-Russland-Geste für Aufregung.

Vor einem Bandy-Spiel formierten sich zwei Teams aus der russischen Oberliga kollektiv zu einem "Z". Der Buchstabe steht als Symbol für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Mit der Aktion drücken die beiden Mannschaften ihre Unterstützung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus.

Bei den Teams handelte es sich um SKA Neftyanik und Dynamo Moskau. Beiden Mannschaften werden Verbindungen in die russische Politik nachgesagt.

Der Sport Bandy ist in Russland sehr beliebt und ist auch als "russisches Hockey" bekannt. Es ist eine Art Mischung aus Fußball und Eishockey und gilt als Vorläufer des heutigen Eishockey.

Ähnlicher Vorfall um Turner

Bereits vergangene Woche hat es im russischen Sport einen ähnlichen Vorfall gegeben. Der russische Turner Iwan Kuliak hatte beim Weltcup in Doha (Katar) für einen Skandal gesorgt. Bei der Siegerehrung für die Entscheidung am Barren hatte der 20-Jährige auf seinem Trikot anstelle des Wappen ein "Z" als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen.