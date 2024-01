Die schwedische Regierung warnt vor einem möglichen Krieg und ruft die Bevölkerung dazu auf, sich auf eine eventuelle militärische Konfrontation mit Russland vorzubereiten.

Die Warnungen vor Krieg seitens der schwedischen Regierung und Vertretern des Verteidigungsministeriums auf der jährlichen Sicherheitskonferenz "Folk och Försvar" in Sälen wurden in Russland registriert. Sowohl die staatlich kontrollierten Nachrichtenmedien des Landes als auch Senator Alexej Puschkow, einer der engsten Verbündeten von Putin, äußerten sich dazu.

"In Schweden könnte es Krieg geben"

Der schwedische Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin ließ auf der Konferenz verlauten: „Viele haben es vor mir gesagt, aber lassen Sie es mich mit der Kraft meines Amtes sagen: In Schweden könnte es Krieg geben.“ Aufgrund des fortlaufenden Konflikts in der Ukraine und des bevorstehenden NATO-Beitritts Schwedens, der für dieses Jahr prognostiziert wird, ruft er die Bevölkerung Schwedens dazu auf, sich auf eine eventuelle militärische Konfrontation vorzubereiten.

Minister will keine Ängste schüren

Notfallpläne

Beißender Spott aus Russland

Alexej Puschkow, der nicht nur als Vorsitzender des Informationsausschusses im russischen Senat, sondern auch als enger Vertrauter von Präsident Putin gilt, reagierte mit beißendem Spott auf diese Warnungen. In einem Beitrag auf Telegram erklärte er, dass Schweden an der Spitze der antirussischen Paranoia in Europa stehe. „Russische U-Boote fischen dort seit vielen Jahren und für einige ist dies zu ihrem Lebensinhalt geworden“, schrieb er. Puschkow bezeichnete die Warnungen als Versuch, Schweden eine geopolitische Bedeutung zuzuschreiben, die es seiner Ansicht nach nicht besitzt. Er griff dabei auf eine historische Anspielung zurück und erwähnte die schwedische Niederlage bei Poltawa im Jahr 1709.