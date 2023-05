Krieg der Klötze: "Minecraft Legends" im Game-Test

Kultiger Aufbau-Spielplatz wird zur Action-Echtzeitstrategie – kann das funktionieren?

Gesteuert wird hoch zu Ross aus 3rd-Person-Perspektive. Von dort dürfen wir mit Schwert direkt zuhauen, wenn die Rüsselnasen aus den berüchtigten Nether-Portalen stürmen. Das Treffer-Feedback fehlt, weshalb sich Kämpfe fühlen gegen feindliche Horden anfühlen, als würde man Seifenblasen zum Platzen bringen. Wichtiger ist aber ohnehin, die Schweinereien von den eigenen Truppen erledigen zu lassen. Willige Mitstreiter holt man sich in mannigfaltiger Form bei Spawn-Punkten ab: beispielsweise Bruchsteingolems für brachiale Nahkampfgewalt, Skelett-Bogenschützen für Fernkampf. Der Clou: Golems, Creeper & Co. waren im „Minecraft“-Original die Bösewichte, hier sind sie heldenhaftes Kanonenfutter für unseren Sieg. Die einst bösen Biester schart man dann zu Dutzenden um sich und befehligt sie mit einem Klick zum Angriff. Trotz simplifizierter Steuerung schickt seine Armeen man immer wieder unbeabsichtigt am Ziel vorbei oder über eine Klippe in den vorzeitigen Heldentod. In den chaotischen Schweine-Schlachten verliert man zudem schnell den Überblick. Den Spielspaß trüben diese Mankos nicht wirklich – das Gewusel macht den Reiz des Spiels aus.