Krieg der (Des)Information

Putins Propaganda, die Klaviatur der manipulativen Meinungsbildung und pandemische Schwurbler als Experten für Geopolitik – ein Kommentar.

Nie zuvor war Kriegsberichterstattung so omnipräsent, wie im Falle des inzwischen drei Wochen andauernden Konflikts in der Ukraine. Egal ob klassische Medien wie Tageszeitungen und TV, Online-Portale, Twitter, Facebook oder jüngere Social-Media-Kanäle, insbesondere TikTok oder Instagram. Berichterstattung in Echtzeit, auf Webseiten können russische Truppenbewegungen live mitverfolgt werden bis hin zum Smartphone-Video, das die Einschläge der Raketen dokumentiert. Die Flugrouten der sanktionierten Oligarchenjets werden genauso abgebildet wie Videos von kleinen Mädchen, die mit rührenden Gesangseinlagen für Abwechslung in den Luftschutzbunkern der ukrainischen Hauptstadt sorgen.