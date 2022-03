Krems übernimmt Tabellenführung von Hard

Der Alpla HC Hard unterliegt in Krems mit 22.25 und muss die Tabellenführung an die Niederösterreicher abgeben.

Weiter Schlag auf Schlag geht es für die Handballer des Alpla HC Hard. Nach dem knappen Sieg im Cup gegen Westwien stand heute mit dem Duell bei Verfolger Krems das absolute Spitzenspiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm.

Nach 20 ausgeglichenen Minuten erhielt der Kremser Jochmann die rote Karte. Dennoch gelang es den Niederösterreichern in dieser Phase, einen kleinen Vorsprung zu erspielen. Dieser wuchs bis zur Pause auf vier Treffer an, beim Stand von 13:9 wurden die Seiten gewechselt.

Den besseren Start nach Wiederbeginn erwischten dann aber die Roten Teufel, Tor um Tor konnte der Rückstand verkürzt werden und so stand es nach 41 Minuten 15:15. Mit Kirveliavicius erhielt dann nach der dritten Zeitstrafe erneut ein Akteur der Hausherren die rote Karte und Hard ging ausser beim Stand von 1:0 das erste Mal an diesem Abend in Front.