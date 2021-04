Kreditvolumen in Vorarlberg seit 2008 verdoppelt

Die Wohnungspreise in Vorarlberg sind auf Rekordhöhe, Immobilienexperte Dominik Brunauer sprach über die Gründe in "Vorarlberg LIVE".

Der Wohnungsmarkt in Vorarlberg kratzte im vergangenen Jahr wertmäßig schon an der Milliarden-Grenze, seit Jahren sind die Kaufpreise im Land auf einem starken Wachstumskurs. Dominik Brunauer, Geschäftsführer SREAL Immobilien, berichtet am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE", dass sich das Kreditvolumen in Vorarlberg seit 2008 mehr als verdoppelt hat.