Krebssterblichkeit in Vorarlberg konstant rückläufig

Die aks gesundheit, als Trägerin des ältesten Regionalen Krebsregisters Österreichs, hat heute die Krebsstatistik für Vorarlberg vorgelegt.

Die Kernergebnisse lauten: Lungenkrebs ist die häufigste Krebstodesursache in Vorarlberg, die Krebssterblichkeit ist seit rund 20 Jahren rückläufig, 60 Prozent der Frauen und 56 Prozent der Männer mit einer Krebsdiagnose überleben mindestens fünf Jahre. „Als Gründe dafür können Verbesserungen bei Therapie sowie bei Vorsorge und Früherkennung angeführt werden“, sagte Landesrat Christian Bernhard im Pressegespräch.

Rund 17.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger leiden an einer Krebserkrankung. Die Krebssterblichkeit ist bei Frauen und Männern seit etlichen Jahren sinkend. Lungenkrebs ist die häufigste Krebstodesursache in Vorarlberg. 26 Prozent aller Krebstodesfälle entfallen bei Männern auf Lungenkrebs. Während diese Zahl bei Männern in den letzten 25 Jahren gesunken ist, kommt es bei den Frauen im selben Zeitraum zu einer Vedoppelung, wenn auch auf niedrigerem Niveau als bei den Männern.