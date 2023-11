Kreativmärktle mit viel Herzblut

Bereits die fünfte Auflage gab es am vergangenen Wochenende, als das Kreativmärktle in Gaschurn seine Pforten öffnete

Neben unterschiedlichen Weihnachtsdekorationen aus Ton oder Holz wurden aber auch individuelle gefertigter Schmuck, diverse Häkel- und Strickarbeiten, wunderschöne Landschaften auf Glaskugeln sowie kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Sogar selbst gefertigte Kalligraphiebilder rundeten das umfangreiche Angebot der insgesamt 11 Kunsthandwerker gekonnt ab. „Wir organisieren den Kreativmarkt bereits zum fünften Mal in diesem Jahr und jedes Jahr kommen einige Handwerker dazu“, berichtet Sabine Fitsch, die Initiatorin des kleinen aber schmucken Kreativmarktes in Gaschurn nicht ohne Stolz. Die Besucher waren jedenfalls angetan von so vielen Ideen und Kreativität und Zahlreiche verließen den kleinen Markt gerne mit dem einen oder anderen „Krömle“. „Neben Weihnachtswaren gibt es natürlich auch vieles, was zum Herbst passt oder eben einfach als kleines Mitbringsel in jede Jahreszeit“, so Carmen Juen-Kraft, die mit ihren diversen kulinarischen Köstlichkeiten vertreten war.