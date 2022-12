Kreative Lösungsvarianten für Müllstationen

BORG Schüler entwickeln Eyecatcher für eine ordnungsgemäße Entsorgung beim Fußballplatz in Egg.

„Das Projekt hat somit einen guten Abschluss gefunden. Die SchülerInnen konnten ihre kreativen Fähigkeiten im Bereich Design an einer realen Problemstellung erproben und wichtige Erfahrung sammeln, was das Präsentieren betrifft. Auch wurde ein Bewusstsein für Mülltrennung geschaffen, aber auch neue Erkenntnisse gewonnen, wie beispielsweise die Schwierigkeit, welche bei der Verwendung von wiederverwendbaren Plastikbechern in Hinblick auf die korrekte Reinigung vorliegt“, betonte Lehrerin Maria Meusburger-Bereuter. ME