Kreative Lösungen für ein friedliches Miteinander

Kinderkunstprojekt „Frieden.denken - Kinder kommen zu Wort“ im Kindergarten Hittisau.

Im Rahmen einer Projektwoche erarbeiteten 70 Kinder des Hittisauer Kindergartens kreative Ausdrucksformen zum Thema Frieden. Dabei standen ihnen Simone Schander als Künstlerin und Unterstützerin sowie die pädagogischen Fachkräfte begleitend zur Seite.

Kinder denken unvoreingenommen

Simone Schander erarbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Kindern gemeinsam Kunstprojekte und Kinderkunstausstellungen. Sie verbindet die künstlerische Arbeit mit ganzheitlichen Bildungsprozessen. „Frieden ist ein großes Wort, dessen Bedeutung eine Fülle von Erfahrungen und Emotionen bereits bei kleinen Kindern Gedanken auslösen. Meistens bewegen sie sich auf einer Ebene, die schnell begreifbar ist: Wenn man sich streitet, muss man sich vertragen. Dann sagt man Entschuldigung oder nimmt jemanden in den Arm. So einfach könnte es gehen, um Frieden zu schaffen. Kinder denken kreativ, unvoreingenommen und verblüffen mit Lösungen und Regeln, die zu einem friedlichen Miteinander führen können“, so Simone Schander.

Regeln für den Frieden

Durch Zeichnungen und Malerei kamen die Kinder zu Wort und zeigten auf, was sie tatsächlich bewegt, wenn sie über ein friedvolles Zusammenleben nachdenken. Was ihnen wichtig ist und welche Regeln sie aufstellen würden, um Frieden zu schaffen, wenn sie bestimmen könnten. Dazu bekamen die Kinder die Möglichkeit, sich zu verkleiden, Requisiten zu entwerfen und in Rollen ihrer erfundenen Heldinnen und Helden zu schlüpfen, die den Mut und die Kreativität haben, sich besonderen Aufgaben zu stellen. „Wir wollen, dass alle Waffen in den Müll geworfen werden. Dann kommt die Müllpresse und dann macht man daraus ein ganz großes Riesenrad in der Mitte von der Welt für alle Menschen“, war einer von vielen kreativen Lösungsvorschlägen.

Rauminstallationen