Kreative Auseinandersetzung mit Frauenwahlrecht

Alberschwender Mittelschülerinnen beteiligten sich an Projekt im Frauenmuseum Hittisau.

Am zweiten Tag führte die Künstlerin Ronja Svaneborg die Schülerinnen in die Geschichte der Collage in der Kunst ein. Diese Kunstform diente nicht nur ästhetischen Zwecken, sondern wurde oft auch für politische Kämpfe und sogar als Propagandamittel eingesetzt. Mit diesem Hintergrundwissen konnten es die Schülerinnen kaum erwarten, selbst künstlerisch tätig zu werden und mit dem gesammelten Bildmaterial ihre eigenen Collagen zu entwerfen. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Selina, Anita und Laura bestätigten: „Wir haben viel über das Frauenwahlrecht erfahren und uns mit Bildern, Zeitungen, Stoffen und Papier kreativ ausgetobt.“

Im kommenden Herbst werden die Collagen-Kunstwerke der Schülerinnen als Poster an verschiedenen Orten in der Öffentlichkeit aufgehängt, um Diskussionen anzustoßen. Das Projekt findet mit einer Ausstellung der Poster und der Fotodokumentation im öffentlichen Raum im Frauenmuseum in Hittisau seinen Abschluss. ME