Kreative Aktion: Volksschüler verwandeln leere Schuhkartons in wahre Schätze

In Alberschwende-Müselbach wurde fleißig für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt.

Wer liebt es nicht, an Weihnachten beim Geschenkeauspacken in strahlende Kinderaugen zu sehen? Bei aller Freude um das schöne Fest sollte nicht vergessen werden, dass viele Kinder aus bedürftigen Familien von einem solchen nur träumen können. Um hier etwas zu helfen, wurde bereits vor vielen Jahren die weltweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ins Leben gerufen. So werden aktuell in ganz Vorarlberg noch die letzten Geschenke für Kinder in Not gesammelt. Bald werden diese nach Osteuropa oder in die Ukraine gebracht.