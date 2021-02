Kreativ, musisch und naturwissenschaftlich

BORG Egg präsentiert seine Bildungsmöglichkeiten auch über den virtuellen Informationsnachmittag hinaus.

Direktor Ariel Lang stellte in seiner Einführung die Schule vor und betonte den Wert der Allgemeinbildung. Mit Kenntnissen in den allgemeinbildenden Fächern, die teilweise keinen unmittelbaren beruflichen Verwendungszweck haben, wie z.B. Musik, Bildnerische Erziehung, Geschichte, Psychologie und Philosophie, werden die Grundlagen für Softskills wie Empathie, selbstständiges Denken und Motivationsfähigkeit gelegt, die auch im Beruf sehr gefordert sind. Aber auch die Lern- und Leistungsbereitschaft als Grundvoraussetzung für den Besuch des Bregenzerwälder Gymnasiums strich Direktor Lang heraus.

Nach diesem Einstieg wurden die Gäste von Vertreterinnen und Vertretern des musischen, bildnerischen und naturwissenschaftlichen Zweigs begrüßt und konnten sich über die vielfältigen Angebote und Leistungen in diesen Bereichen auch mittels eines Films informieren. Bildungsberater Daniel Amann stand für Fragen nach Berufs- und Studienmöglichkeiten mit einer AHS-Matura zur Verfügung. In einem weiteren Film wurden die Sprachen Französisch, Latein und Spanisch vorgestellt. Nicht nur Motive für die Sprachwahl und die Bedeutung der einzelnen Sprachen werden darin erläutert, sondern auch ein prägnanter Eindruck von den Auslandsreisen vermittelt, die am Ende der 7. Klasse angeboten werden und wahlweise nach England, Rom, Frankreich oder Spanien führen. Ein Zusatzangebot in diesem Bereich ist Italienisch, das in der 6. Klasse als dreijähriges Wahlpflichtfach gewählt werden kann.