Krappe Niederlage für die Bregenzer Handballer

Bregenz Handball kassierte auswärts bei Bärnbach/Köflach eine knappe 34:33-Niederlage.

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren zu Beginn deutlich wacher und setzten sich mit vier Toren in Folge ab. Die Bregenzer fanden zwar wieder besser ins Spiel, taten sich aber lange schwer. Erst beim Stand von 23:23 war das Spiel wieder ausgeglichen. Doch auch in weiterer Folge war es Bärnbach/Köflach, das meist knapp voran lag. Bregenz kam zwar noch dreimal zum Ausgleich, doch die Hausherren setzten sich am Ende knapp mit 34:33 durch. Bregenz beendet den Grunddurchgang damit auf dem 5. Rang.