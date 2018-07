Kranker Jurist bedrohte Richter

Schizophrener Frühpensionist wurde bedingt in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Zwangsanhaltung. ­ Deshalb wurde der besachwaltete Betroffene gestern am ­Landesgericht Feldkirch bedingt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er muss sich nach seiner sechsmonatigen Zwangsanhaltung im Landeskrankenhaus Rankweil und der Besserung seines Gesundheitszustandes nun nur noch ambulant behandeln lassen und weiterhin seine Medikamente einnehmen. Diese Auflagen hat er während einer Bewährungszeit von fünf Jahren zu erfüllen. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Andreas Böhler ist nicht rechtskräftig.

In seinem Rechtsmittel in einem Exekutionsverfahren hatte der studierte Jurist geschrieben, eine Bezirksrichterin und ein Richter des Landesgerichts dürften sich glücklich schätzen, sollte er sie überhaupt am Leben lassen. Wäre der Mann schuldfähig gewesen, wäre er dafür wegen gefährlicher Drohung verurteilt worden.