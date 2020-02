Krankenpflege: Darum sollten junge Menschen Pflegeberufe erlernen

Schülerinnen der Krankenpflegeschule Bregenz haben ein Video produziert, das zeigen soll, wieso Pflege wichtig ist. VOL.AT sprach mit zwei der Schülerinnen über den Beruf und seine Bedeutung.

Jil Stadelmann (19) aus Höchst und Patricia Vetter (20) aus Lustenau machen eine Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester in Bregenz. Da sie im August ihren Abschluss machen, musste eine Idee für das Diplomball-Video her. "Wir wollten nicht nur ein normales Diplomvideo machen, sondern wollten einfach eine wichtige Botschaft zum Ausdruck bringen", sagt Jil. Wer in der Pflege arbeite, kriege jeden Tag mit, wie schnell sich der normale Alltag zu einer Ausnahmesituation ändern könne. Es werde oft vergessen, die Gesundheit zu schätzen. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen gestalteten die beiden jungen Frauen in Zusammenarbeit mit Fotograf Samuel Nussbaumer ein etwas anderes Diplomball-Video. Es soll zeigen, wie wichtig Pflege ist und junge Menschen in Vorarlberg dazu motivieren, einen Job in diesem Bereich zu wählen.