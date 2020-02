Krankenhaus für Coronapatienten nach zehn Tagen Bauzeit eröffnet

Das erste von zwei Krankenhäusern für die Behandlung von Patienten mit dem Coronavirus wurde in Wuhan eröffnet.

Die ersten Kranken kamen laut Staatsmedien Montagvormittag um 10 Uhr in der Klinik Hoashenshan an. Rund um die Uhr sei an dem Krankenhaus mit 1000 Betten gearbeitet worden. Ein zweites mit 1500 Betten soll noch diese Woche eröffnet werden.