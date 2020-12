Kranjec RTL-Halbzeitführender in Santa Caterina

Klare Führung für Zan Kranjec in Santa Caterina

Zan Kranjec ist der Halbzeitführende des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Samstag in Santa Caterina Valfurva. Der Slowene hat 0,46 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Marco Odermatt und 0,48 auf den Franzosen Alexis Pinturault. Bester Österreicher in der aktuellen Problemdisziplin im ÖSV bei Schneefall, schlechter Sicht und schwierigen Pistenverhältnissen war (nach 58 Läufern) Manuel Feller als 15. (1,78).

Marco Schwarz (+2,28) und Roland Leitinger (+2,68) durften ebenfalls auf eine Teilnahme im zweiten Durchgang hoffen. Dieser ist für 13.30 Uhr (live auf ORF 1) angesetzt. Am Sonntag steht ein weitere Riesentorlauf auf dem Programm.