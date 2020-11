Krampusshow abgesagt

Das zehnjährige Jubiläum kann coronabedingt nicht stattfinden.

Wie viele Veranstaltungen nicht stattfinden können, muss auch der Krampusverein Braz, ausgerechnet beim zehnjährigen Jubiläum, die Krampusshow absagen. „Nicht nur, dass wir die von der Regierung verlangten Maßnahmen nicht umsetzen können, sondern der Schutz der Gesundheit der Besucher, Teilnehmer und arbeitenden Mitarbeiter hat uns veranlasst, die Krampusshow nicht durchzuführen“, so Obmann Thomas Rützler. Trotzdem haben sich die Mitglieder des Krampusverein Gedanken gemacht, wie sie sich als Krampusse im Dorf bemerkbar machen können. Als „kleiner Ersatz“ werden sie am Nikolaustag, 6. Dezember mit voller Mannschaft in zwei Gruppen als Begleitung des Nikolaus durch das Dorf ziehen. Die Gruppen werden ab 17 Uhr von Außerbraz Richtung Kirche und vom Mühleplatz zur Dorfmitte laufen. Nikolaus und Begleiter haben für die Kinder eine Kleinigkeit dabei. Die Bewohner können vor die Türe treten und den Krampusverein begrüßen.