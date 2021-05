Kraftwerk Argenbach in Au: Rohr- und Zugangsstollen fertiggestellt

Grund zu feiern haben die Projektbeteiligten vom Kraftwerk Argenbach in Au im Bregenzerwald. Der rund zwei Kilometer lange Rohr- und Zugangsstollen konnte nach rund 22 Monaten Sprengvortrieb und umfassenden Ausbauarbeiten fertiggestellt werden.

Ausgebrochen, befestigt, ausbetoniert und mit Sohle versehen – der Rohr- und Zugangsstollen des Kleinkraftwerks Argenbach im Bregenzerwald ist fertiggestellt. In Zukunft wird der Stollen die Druckrohrleitung beherbergen, die im Sommer 2022 aufgeständert montiert wird. Rund 60.000 Kubikmeter Fels und Gestein haben die Mineure in den letzten Monaten aus dem Berg gebracht, um den Zugang zur Wasserfassung herzustellen. Derzeit sind die Beteiligten mit Erdarbeiten im Bereich der Wasserfassung sowie den ersten Betonarbeiten am Krafthaus beschäftigt. Im Herbst 2021 erfolgen die maschinenbaulichen und elektrotechnischen Montagen.