Kraftstoff-Preise ziehen an: Diesel überholt Benzin

Nachdem sich Autofahrer zwischen November und Anfang des Jahres über sinkende Kraftstoffpreise freuen durften, zeigt eine monatliche ÖAMTC-Analyse, dass es wieder zu einer Verteuerung an Vorarlberger Tankstellen gekommen ist. Am Donnerstag überholte der Diesel- sogar den Benzinpreis.

So kostet der Liter Super im österreichischen Schnitt um 1,1 Cent mehr, der Preis stieg damit auf 1,183 Euro an. Beim Diesel war es sogar ein Plus von zwei Cent, der Liter kostete im Durchschnitt 1,196 Euro. Betrug die Preisspanne zwischen den beiden Kraftstoffsorten im Jänner noch 0,4 Cent, waren es im Februar bereits 1,3 Cent. An manchen Tankstellen liegt der Dieselpreis sogar vier Cent über dem Preis von Super.