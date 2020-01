Doppelsieg für Kubacki - Kraft in Titisee-Neustadt 11.

Stefan Kraft hat nach drei zweiten Plätzen in Serie am Sonntag einen Top-Ten-Platz im Skisprung-Weltcup verpasst.

Der Ex-Weltmeister landete in Titisee-Neustadt nach ungünstigen Windbedingungen im Finale mit 139,5 und 127 m als bester Österreicher nur an elfter Stelle. Der Pole Dawid Kubacki fixierte mit 143 und 133,5 m seinen Doppelsieg in Deutschland.