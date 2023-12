Kraft visiert auch in Oberstdorf den Sieg an

Kraft visiert auch in Oberstdorf den Sieg an ©APA/dpa

Kraft visiert auch in Oberstdorf den Sieg an ©APA/dpa

Kraft startet als Quali-Siebenter in Oberstdorf in Tournee

Topfavorit Stefan Kraft ist als Siebenter der Oberstdorf-Qualifikation in die 72. Vierschanzentournee gestartet. Der Gesamtweltcupführende landete am Donnerstag bei 131 m (146,4 Punkte). Noch vor dem Salzburger reihte sich Michael Hayböck mit 132,5 m (146,6) als Sechster ein. Quali-Bester für das Auftaktspringen am Freitag (17.15 Uhr/live ORF 1) war Andreas Wellinger. Der Deutsche flog auf 135 m (151,4) und ließ damit Landsmann Karl Geiger (134 m/151) knapp hinter sich.

Vor 16.300 Zuschauern - laut Veranstaltern eine Bestmarke für Skisprung-Qualifikationen - reihte sich Jan Hörl (127 m/140,1 Pkt.) als drittbester ÖSV-Adler auf dem elften Platz ein. Manuel Fettner wurde 15. (132,0/138,4), Clemens Aigner klassierte sich als 17. (126,0/135,8). Daniel Tschofenig war als 29. (118,5/121,2) mit seiner Leistung alles andere als zufrieden.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi, der in beiden Trainingssprüngen vorangelegen war, landete auf dem achten Platz. Der norwegische Titelverteidiger Halvor Egner Granerud wurde 16.