Kraft gewann Springen in Nischnij Tagil

Stefan Kraft hat im Weltcup der Skispringer den ersten Saisonsieg für Österreich geholt.

Der Salzburger feierte am Sonntag in Nischnij Tagil in Russland seinen insgesamt 17. Weltcup-Erfolg. Kraft siegte nach Sprüngen auf 140 und 134,5 Meter mit 277,6 Punkten deutlich vor dem Schweizer Killian Peier (254,8 Pkt.) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (252,3).