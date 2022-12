Kraft bei Tournee-Auftakt auf Rang 5 - Sieg für Granerud

Halvor Egner Granerud war beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf eine Klasse für sich und sicherte sich den Sieg vor Piotr Zyla und David Kubacki.

Mit dem Springen in Oberstdorf wurde heute der Startschuss für die diesjährige Vierschanzentournee gegeben. Im ersten Durchgang konnten die Österreicher nicht ganz mit der Spitze mithalten, einzig Stefan Kraft blieb trot Duell-Niederlage gegen Karl Geiger in Schlagdistanz zu Halvor Egner Granerud, der sich vor den beiden Polen Zyla und Kubacki an die Spitze setzte. Doch auch Daniel Tschofenig und Michael Hayböck kamen mit etwas Abstand in die Top 10. Zudem schafften Fettner, Aschenwald und Hörl den Sprung in den zweiten Durchgang.