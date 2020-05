Kräutler über Bolsonaro: "Menschenverachtend"

Der emeritierte Amazonas-Bischof Erwin Kräutler wirft Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro "menschenverachtendes Handeln" im Umgang mit dem Coronavirus vor

Bolsonaro nehme den Tod Zehntausender Menschen in Kauf, sagte Kräutler in einem Interview im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" (Sonntag) laut Kathpress über den Präsidenten.

Bolsonaro konterkariert die von den brasilianischen Bundesstaaten verhängte Corona-Vorsichtsmaßnahmen in seinen öffentlichen Auftritten. Der Präsident verweise selbst darauf, dass es im Land 70.000 Corona-Tote geben werde, dies aber einfach so sei, schilderte der aus Vorarlberg stammende emeritierte Bischof von Xingu. "Der sagt das wirklich brutal. Das ist wie ein Stich ins Herz, weil das ja Menschen sind." Kräutler drückte zugleich die Hoffnung aus, "dass dieser Präsident bald einmal fällt".

Kräutler warnt vor Katastrophe

Der Bischof warnte vor einer Katastrophe in Amazonien. Tag für Tag würden sich mehr Menschen anstecken. Die Krankenhäuser seien total überfordert. Dies gelte für mehrere Großstädte, aber auch für seine früheren Bischofsstadt Altamira, wo Kräutler nach wie vor lebt. In der 140.000-Einwohner-Stadt gebe es 16 Intensivbetten.

Indigene Bevölkerung besonders betroffen

Der emeritierte Bischof machte auch auf einen Zusammenhang von Umweltzerstörung und Corona-Pandemie aufmerksam. Immer mehr Holzfäller und Goldgräber würden in das Gebiet vordringen, "oft ermuntert" durch Aussagen von Präsident Bolsonaro. "Die geben dann das Virus weiter", kritisierte Kräutler. Allein in den Indio-Dörfern gebe es bisher 92 Todesfälle. Eingeschleppt hätten das Virus Menschen, "die über Leichen gehen", so der Bischof. "Denen ist das vollkommen egal. Sie wollen ans Gold, sie wollen ans Holz, an die Naturreichtümer ohne Rücksicht auf Verluste."