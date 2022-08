Kräuterbuschbinden hat eine lange Tradition in Rankweil

Auf dem Vorplatz der Rankweiler Basilika wurden vor Maria Himmelfahrt diverse Sträuße gebunden.

RANKWEIL. Alljährlich am Fest „Maria Himmelfahrt“ am 15. August findet in der katholischen Kirche seit Jahrhunderten das Ritual der Kräutersegnung und Kräuterweihe statt. Hierbei werden unterschiedliche Kräuter zu Sträußen gebunden und dann zur Segnung bzw. Weihe gebracht. Schon seit frühester Zeit sind Kräuter und ihre heilende Wirkung für die Menschen aller Kulturen lebenswichtig. Außerdem wurden sie häufig als Geschenke des Himmels oder der Gottheit angesehen. Der Brauch der Kräutersegnung selbst geht auf eine alte Legende zurück, nach der die Jünger das Grab der Jungfrau Maria geöffnet hätten und dort statt ihres Leichnams Blüten und Kräuter vorgefunden haben. Erstmals fand diese Tradition in der katholischen Kirche im 9. Jahrhundert Erwähnung. Maria ist quasi ein Symbol für die heilwirkende Kraft Gottes im Menschen. Besonders der Tee aus diesen geweihten Kräutern sollte eine große Heilwirkung haben.

In der Marktgemeinde Rankweil fand das Kräuterbuschbinden inklusive der Segnung in der Basilika, Kirche St. Josef und St. Peter Kirche vor fünfzehn Jahren seinen Ursprung. Gärtnermeister Rudi Waibel und Obst und Gartenbauverein Rankweil Langzeitobmann Karl Heinz Fritsche haben das Kräuterbuschbinden ins Leben gerufen und gegründet. In Zusammenarbeit mit der Pfarre Rankweil, insbesondere mit Pfarrer Walter Juen, hat der Obst und Gartenbauverein Rankweil auf dem Vorplatz der Rankweiler Basilika zum Kräuterbuschbinden eingeladen und viele Bürger folgten diesem uralten Brauch. In den letzten Wochen hat Gärtnermeister Rudi Waibel in Rankweils Gärten rote Rosen, Melisse, Eisenhaut, Salbei, Sonnenhut und Rosmarin gesammelt um sie vor dem kirchlichen Festtag an Maria Himmelfahrt zu Sträußen zusammenzubinden. Diese werden dort im Gottesdienst oder aber im Anschluss der Messe von Priester, Pfarrer oder Kaplan gesegnet.VN-TK